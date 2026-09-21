При пожаре в квартире на Камчатке погиб мужчина, начата проверка

По факту гибели жителя Камчатки на пожаре ведется проверка При пожаре в квартире на Камчатке погиб мужчина, начата проверка

Москва21 сен Вести.СУ СК РФ по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает ведомство в MAX, по предварительным данным, 21 сентября около 13.30 (местное время) от соседей поступило сообщение о задымлении в квартире дома на улице Завойко в Елизовском округе.

При тушении пожара обнаружено тело 63-летнего местного жителя без признаков жизни… Двое жильцов квартир, расположенных этажом выше, госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления говорится в сообщении

Предположительной причиной возгорания стала неисправность электроприбора. Пострадавший отравился угарным газом.

Специалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В ближайшее время будут проведены судебные экспертизы для установления причин возгорания.