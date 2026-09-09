Москва9 сенВести.Галичская межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в частном доме в поселке Россолово, в котором погиб мужчина. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
Возгорание, жертвой которого стал 51-летний мужчина, произошло 9 сентября на улице Набережной. Пожар удалось локализовать.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в межрайонной прокуратуреговорится в сообщении
По результатам осмотра места происшествия и проведения экспертизы будут сделаны точные выводы о причинах пожара.