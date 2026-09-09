Прокуратура проверит обстоятельства пожара в частном доме в Костромской области

По факту гибели мужчины на пожаре в костромском поселке организована проверка Прокуратура проверит обстоятельства пожара в частном доме в Костромской области

Москва9 сен Вести.Галичская межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в частном доме в поселке Россолово, в котором погиб мужчина. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

Возгорание, жертвой которого стал 51-летний мужчина, произошло 9 сентября на улице Набережной. Пожар удалось локализовать.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в межрайонной прокуратуре говорится в сообщении

По результатам осмотра места происшествия и проведения экспертизы будут сделаны точные выводы о причинах пожара.