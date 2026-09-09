В Костромской области мужчина погиб при пожаре в частном доме, начата проверка

СК проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Костромской области В Костромской области мужчина погиб при пожаре в частном доме, начата проверка

Москва9 сен Вести.Следственные органы СК РФ по Костромской области организовали процессуальную проверку по факту гибели 51-летнего местного жителя при пожаре в частном доме. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

По предварительным данным, вечером 9 сентября текущего года в ходе ликвидации пожара в частном доме по ул. Набережной пос. Россолово Галичского муниципального округа обнаружено тело 51-летнего мужчины говорится в сообщении

Устанавливаются причины возгорания. После завершения доследственной проверки будет принято соответствующее решение.