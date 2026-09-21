Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в многоэтажке на Камчатке

При пожаре в многоэтажке на Камчатке один человек погиб и двое пострадали Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в многоэтажке на Камчатке

Москва21 сен Вести.В Елизовском округе на Камчатке при пожаре в многоквартирном жилом доме один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Возгорание произошло на улице Завойко. Согласно предварительной информации, загорелась квартира, расположенная на третьем этаже.

По оперативным данным, погиб один человек, двое — пострадали говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что жителям дома потребовалась эвакуация по пожарной автолестнице. Всего было спасено четыре человека, еще 10 жильцов вышли на свежий воздух самостоятельно.