МЧС: один человек погиб в пожаре на 5 кв. м в многоквартирном доме в Нальчике

Человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нальчике МЧС: один человек погиб в пожаре на 5 кв. м в многоквартирном доме в Нальчике

Москва11 сен Вести.Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме на улице Калмыкова в Нальчике, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании поступило в 21.30. В квартире, расположенной на пятом этаже, горела мебель на пяти квадратных метрах. Из здания эвакуировали 20 человек.

В 22.03 пожар ликвидирован. К сожалению, погиб один человек, пострадавших нет написали в пресс-службе

Возгорание ликвидировали силами 20 специалистов на четырех единицах техники.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.