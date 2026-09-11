Москва11 сенВести.Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме на улице Калмыкова в Нальчике, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании поступило в 21.30. В квартире, расположенной на пятом этаже, горела мебель на пяти квадратных метрах. Из здания эвакуировали 20 человек.
В 22.03 пожар ликвидирован. К сожалению, погиб один человек, пострадавших нетнаписали в пресс-службе
Возгорание ликвидировали силами 20 специалистов на четырех единицах техники.
Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.