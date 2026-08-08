Москва8 авгВести.Пожарные расчеты ликвидировали пожар на крыше трехэтажного жилого дома на улице Братьев Пшегусовых в Нальчике, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.
По состоянию на 19.50 пожар ликвидированговорится в публикации
Возгорание возникло в первой половине дня 8 августа. Постепенно огонь распространился по площади в 500 квадратных метров. 30 жильцов дома были эвакуированы.
Сотрудники ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии работали по второму рангу сложности. Были задействованы 48 человек и 11 единиц техники.
О пострадавших ничего не сообщается.