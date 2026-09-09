В ЛНР из горящей многоэтажки спасены 6 человек, один погиб Луганские спасатели потушили пожар в многоквартирном 4-этажном жилом доме

Москва9 сен Вести.В городе Брянке Луганской Народной Республики спасатели МЧС РФ ликвидировали пожар в многоквартирном 4-этажном жилом доме. Спасены 6 человек, один погиб, сообщает ГУ МЧС РФ по ЛНР в MAX.

Сигнал о происшествии на улице Жуковского поступил 9 сентября в 13.06. Прибывшие пожарных обнаружили горящие квартиры на третьем и четвертом этажах, а также возгорание кровли.

В ходе разведки спасатели вывели в незадымляемую зону трех жителей подъезда. Еще трех человек выводили из опасной для жизни зоны с использованием средств защиты органов дыхания говорится в сообщении

На третьем этаже огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Личность погибшего устанавливается.

Благодаря слаженным действиям удалось отстоять большое количество жилых помещений. В результате возгорания крыша на площади 500 кв. метров, а также две квартиры общей площадью 64 кв. метра уничтожены огнем. Также повреждения получили 11 балконов.

К тушению привлекались 34 специалиста и 8 единиц техники. Специалисты установят точную причину возгорания.