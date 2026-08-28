Две жительницы Луганска пострадали на пожаре в многоквартирном жилом доме

В Луганске произошел пожар в 5-этажном доме, две женщины пострадали Две жительницы Луганска пострадали на пожаре в многоквартирном жилом доме

Москва28 авг Вести.В одном из многоквартирных домов Луганска произошел пожар, в результате которого пострадали две его жительницы. Об этом сообщает МЧС России по ЛНР.

Происшествие случилось в квартале Гагарина. Огнем были охвачены балконы четвертого и пятого этажей. Одна жительница была заблокирована в квартире, ее эвакуировали спасатели МЧС.

Травмы получили две женщины. Из квартир они вышли самостоятельно написано в сообщении министерства

После этого они были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.

Огнем была уничтожена квартира на третьем этаже и два балкона. Также повреждены личные вещи квартиры на четвертом этаже.

Открытое горение были ликвидировано за 30 минут. Тушением занималось 15 человек личного состава и три единицы техники.