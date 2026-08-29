В Луганске ландшафтный пожар локализован на площади 50 га

Спасатели локализовали масштабный ландшафтный пожар в Луганске В Луганске ландшафтный пожар локализован на площади 50 га

Москва29 авг Вести.Сотрудники МЧС локализовали масштабный ландшафтный пожар в Луганске на площади 50 гектаров, под угрозой оказались жилые и нежилые строения, сообщили в ГУ МЧС по Луганской Народной Республике.

Возгорание камыша произошло днем 29 августа на открытой территории в районе улицы 30-летия Победы. Тушение огня осложняется порывистым ветром.

Под угрозой оказались дачный, гаражный кооператив и городские сооружения. Спасатели не допустили распространения огня и отстояли имущество граждан сказано в сообщении

Пожар был локализован на площади 50 гектаров, тушение продолжается.