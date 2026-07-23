Причиной пожара в жилом доме в Ейске могла стать неосторожность при курении

В Ейске при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина Причиной пожара в жилом доме в Ейске могла стать неосторожность при курении

Москва23 июл Вести.В Ейске при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

21 июля очевидцы заметили огонь в жилом доме на улице Плеханова и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший отметила пресс-служба МЧС Краснодарского края в МАХ

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают точную причину возгорания.