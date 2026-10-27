В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ребенка и женщины

В Петербурге задержали мужчину, спрятавшего тело ребенка в холодильнике В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ребенка и женщины

Москва27 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка и 58-летней женщины. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Жителя Петербурга оперативники задержали на территории поселка Дружная Горка Ленинградской области.

В настоящее время он доставляется к следователю для производства необходимых следственных действий. Будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотив преступлений.

Ранее стало известно, что ночью 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко были обнаружены тела женщины и ребенка. Вблизи дома была найдена раненая мать малыша. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщал Telegram-канал "112", тело двухлетнего ребенка было найдено в холодильнике.

Отмечалось, что вечером из дома выбежала женщина и просила о помощи. Прибывшие полицейские нашли в квартире тело ее матери, а в холодильнике – мертвого ребенка.