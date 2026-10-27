Москва27 октВести.В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка и 58-летней женщины. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
Жителя Петербурга оперативники задержали на территории поселка Дружная Горка Ленинградской области.
В настоящее время он доставляется к следователю для производства необходимых следственных действий. Будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражуотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотив преступлений.
Ранее стало известно, что ночью 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко были обнаружены тела женщины и ребенка. Вблизи дома была найдена раненая мать малыша. Было возбуждено уголовное дело.
Как сообщал Telegram-канал "112", тело двухлетнего ребенка было найдено в холодильнике.
Отмечалось, что вечером из дома выбежала женщина и просила о помощи. Прибывшие полицейские нашли в квартире тело ее матери, а в холодильнике – мертвого ребенка.