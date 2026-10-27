Путин, Стубб и Стере обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине

Разговор Путина со Стуббом и премьером Норвегии об украинском конфликте: главное Путин, Стубб и Стере обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине

Москва27 окт Вести.Российский президент Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский конфликт и дипломатические усилия по его завершению. Подробности – в материале ИС "Вести".

Европейские политики назвали цель разговора

Информацию о состоявшихся переговорах разместила на своем сайте канцелярия президента Финляндии во вторник, 27 октября. В материале сказано, что беседа состоялась по инициативе европейских политиков, и они выступали от имени своих стран, а не всей Европы.

Этот разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и был проведен в консультации с Украиной говорится в материале

В публикации сказано, что Финляндия и Норвегия продолжают поддерживать Украину, а цель их звонка Путину -передать "послания относительно будущих переговоров", направленных на прекращение конфликта. Как говорится в заявлении, звонок был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

Предложения Стубба и Стере

Канцелярия президента Финляндии уточнила, что обе европейские страны разделяют заинтересованность в стабильности и предсказуемости в регионе, что было подчеркнуто в разговоре. Согласно сообщению, Стубб и Стере заявили, что конфликт должен закончиться, а переговоры - возобновиться.

Стубб озвучил позицию, что исход конфликта "окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом". Он выступил за прямые переговоры. Состоявшуюся дискуссию президент Финляндии назвал "откровенной и содержательной".

В свою очередь Стере заявил о негативных последствиях конфликта и влиянии этого столкновение на поколение людей. Он также сказал, что в ходе разговора была подчеркнула важность деэскалации.

Аналогичная публикация размещена на сайте правительства Норвегии.

Комментарии российской стороны

В свою очередь посольство РФ в Осло заявило, что с норвежской стороны на протяжении всего конфликта продвигались интересы Киева, каких-либо предложений по урегулированию украинского кризиса не поступало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам факт проведения разговора Путина со Стуббом и Стере. Он уточнил, что Кремль готовит сообщение.

Пресс-служба Кремля проинформировала, что в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и главной киевского режима Владимиром Зеленским в Осло.