Москва21 октВести.Москва готова дать положительную оценку участию президента Финляндии Александра Стубба в урегулировании украинского кризиса, если его вклад будет конструктивным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может внести Стубб. Если может внести конструктивный вклад, это можно оценить положительноподчеркнул Песков в беседе с журналистами
Он пояснил, что если Стубб будет лишь повторять нарративы, закрепленные в общеевропейской позиции, то такой вклад вряд ли можно будет назвать конструктивным.
Президент Финляндии ранее принял участие в переговорах в Норвегии, которые были посвящены украинскому урегулированию. Стубб положительно отозвался об итогах встречи.