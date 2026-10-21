Песков: посмотрим, какой вклад может внести Стубб в урегулирование на Украине

Москва даст оценку участию Стубба в урегулировании конфликта на Украине Песков: посмотрим, какой вклад может внести Стубб в урегулирование на Украине

Москва21 окт Вести.Москва готова дать положительную оценку участию президента Финляндии Александра Стубба в урегулировании украинского кризиса, если его вклад будет конструктивным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может внести Стубб. Если может внести конструктивный вклад, это можно оценить положительно подчеркнул Песков в беседе с журналистами

Он пояснил, что если Стубб будет лишь повторять нарративы, закрепленные в общеевропейской позиции, то такой вклад вряд ли можно будет назвать конструктивным.

Президент Финляндии ранее принял участие в переговорах в Норвегии, которые были посвящены украинскому урегулированию. Стубб положительно отозвался об итогах встречи.