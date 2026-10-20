Стубб: на переговорах США и Украины в Осло наметился прогресс

Стубб заявил о прогрессе на переговорах Украины и США в Осло Стубб: на переговорах США и Украины в Осло наметился прогресс

Москва20 окт Вести.На переговорах в Осло (Норвегия) между США и Украиной по украинскому урегулированию стороны смогли найти некоторые "элементы мира", заявил президент Финляндии Александр Стубб представителям СМИ.

По его словам, на техническом уровне переговоры проходят "довольно успешно".

Сегодня мы добились реального прогресса… В общей картине мы нашли некоторые элементы мира, которые завтра представят [на переговорах] в Санкт-Петербурге отметил Стубб на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо идти на сделку по урегулированию кризиса. Народ Украины вряд ли собирается терпеть продолжение конфликта, считает Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на возможных переговорах от Украины должен присутствовать законный представитель власти, способный принимать ответственные решения.