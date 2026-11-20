Трамп: есть хорошие шансы добиться урегулирования конфликта на Украине

"Хорошие шансы": Трамп заявил, что США ведут успешные переговоры по Украине Трамп: есть хорошие шансы добиться урегулирования конфликта на Украине

Москва20 ноя Вести.Соединенные Штаты ведут успешные переговоры по украинскому конфликту, есть хорошие шансы урегулирования ситуации. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что он доволен работой американских переговорщиков, назвав их задачу непростой.

У нас идут очень хорошие переговоры​​​. Я думаю, у нас есть очень хорошие шансы этого добиться сказал он в беседе с журналистами

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен добиться мирной сделки между РФ и Украиной до начала января 2027 года. По данным издания, Соединенные Штаты уведомили о своих планах киевский режим и Европу.