Трамп вновь заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

Трамп снова сообщил о приближающемся урегулировании украинского конфликта Трамп вновь заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

Москва10 окт Вести.США работают над урегулированием украинского конфликта и очень скоро добьются этого.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), его слова приводит агентство РИА Новости.

Россия-Украина - мы добьемся этого [урегулирования], и это происходит быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны заявил американский лидер

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, стороны уделили внимание перспективам урегулирования конфликта на Украине.

Ранее лидер США признавался, что украинский конфликт оказался "самым сложным из всех".