Трамп: урегулирование конфликта на Украине ближе, чем когда-либо

Трамп заявил о приближении к урегулированию на Украине Трамп: урегулирование конфликта на Украине ближе, чем когда-либо

Москва21 окт Вести.Урегулирование конфликта на Украине в настоящий момент ближе, чем когда-либо. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, он "на днях" обсуждал преодоление кризиса с президентом России Владимиром Путиным.

Я думаю, мы приближаемся [к урегулированию]. Возможно, ближе, чем когда-либо сказал американский лидер

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине была главной темой переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как отметил Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.

По словам зятя Трампа Джареда Кушнера, в переговорах по Украине удалось достичь обнадеживающего прогресса.