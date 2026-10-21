Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

Ушаков: дело идет к завершению украинского конфликта Ушаков заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине

Москва21 окт Вести.Дело идет к завершению украинского конфликта, заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так он ответил на вопрос о том, насколько конфликт на Украине приближается к точке завершения.

Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому сказал Ушаков

Также помощник главы российского государства сообщил, что ситуация на Украине была центральной темой беседы президента РФ Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры прошли 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Они продлились около трех часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все привезенные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом предложения будут изучены и оценены Путиным.