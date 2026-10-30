Ушаков заявил, что все стороны стремятся к завершению конфликта на Украине

Ушаков: в Европе появились разногласия по вопросу конфликта на Украине Ушаков заявил, что все стороны стремятся к завершению конфликта на Украине

Москва30 окт Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что все стороны стремятся к завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил спецкорреспонденту "Коммерсанта" Андрею Колесникову.

Все этого хотят, все к этому стремятся. Но такое впечатление возникает не в первый раз… Просто сейчас еще как-то, на мой взгляд, европейцы задергались. И это о многом говорит, потому что все-таки из-за их поддержки, сумасшедшей поддержки, так все и продолжается отметил дипломат

По словам Ушакова, в Европе появились признаки напряжения и разногласий по этому вопросу.

Сейчас небольшое какое-то напряжение у них есть, по крайней мере, у одних точно появилось какое-то другое мнение, спорят они, но, во всяком случае, что-то такое движется добавил Ушаков

Он также отметил, что Москва поддержала настрой американской стороны на возобновление переговоров после паузы, связанной с их срывом в день выборов в России.