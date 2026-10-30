Москва30 окт Вести.Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией имеют решающее значение для урегулирования, заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Мы планируем именно при посредничестве США проводить трехсторонние переговоры с украинцами, которые имеют, в общем-то, решающее значение для судьбы всего того, что происходит в эти дни, в эти годы сказал он

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что возможное присутствие представителей ЕС в Абу-Даби во время трехсторонних переговоров России, США и Украины может осложнить процесс обсуждения.