Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

Путин: Россия не хочет никакой войны с Европой Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

Москва29 окт Вести.Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Если такая война случится, победителей в ней не будет, подчеркнул российский лидер.

Мы готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году сказал Путин

Он также прокомментировал разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стере, отметив, что в Европе есть люди, желающие наладить с Россией конструктивный диалог. Москва поддерживает любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений с европейскими странами, подчеркнул президент РФ.

В Европе в последние годы все чаще звучат предупреждения о риске прямого военного столкновения с Россией. Владимир Путин назвал заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ и подготовке к войне с ней "политической шизофренией".