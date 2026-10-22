Путин: становится очевидно, что воевать с Россией народы Европы не хотят

Нежелание народов Европы воевать с Россией становится очевидным, заявил Путин Путин: становится очевидно, что воевать с Россией народы Европы не хотят

Москва22 окт Вести.Становится очевидно, что воевать с Россией народы Европы не хотят, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава государства отметил, что руководство стран Европы развернуло антироссийскую кампанию, и постоянно говорит о начале подготовки к войне с Россией.

В то же время стало очевидным, что победить Россию на поле боя, нанести ей "стратегическое поражение" нереально подчеркнул президент

Глава государства выразил надежду, что политики Европы, которые вынашивают подобные планы, поймут их невыполнимость, а также то, что жить с Россией дружно - то, что соответствует интересам их народов.

Если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой.