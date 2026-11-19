Москва19 нояВести.Россия не стремится к войне с Европой, это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что об этом осведомлены все.
Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь?сказал Путин
Президент РФ также подчеркнул, что Европе стоит прекращать "политическую диарею". Кроме того, президент напомнил, что Россия не портила отношения с европейскими странами.