Путин: Россия не стремится к войне с Европой, это чушь

Россия не хочет войны с Европой, заявил Путин Путин: Россия не стремится к войне с Европой, это чушь

Москва19 ноя Вести.Россия не стремится к войне с Европой, это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что об этом осведомлены все.

Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь? сказал Путин

Президент РФ также подчеркнул, что Европе стоит прекращать "политическую диарею". Кроме того, президент напомнил, что Россия не портила отношения с европейскими странами.