Москва19 ноя Вести.Европе пора прекратить политическую диарею, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Российский лидер пояснил, что США призывают РФ наладить отношения с Европой. Однако та продолжает твердить про некое нападение со стороны России.

Нас американцы все призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения. Эту политическую диарею надо прекращать. Что они там говорят о каких-то нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь?! отметил Путин

Президент добавил, что решение о его поездке на G20 пока не принято. Впрочем, российская делегация высокого уровня на этом саммите будет. Также Путин поблагодарил США за приглашение.

Саммит G20 пройдет с 14 по 15 декабря в Майями. Председательствовать на мероприятии будет президент США Дональд Трамп.