Путин: нужно, чтобы европейцы определились, чего хотят - мира или войны

Путин: Европа должна определиться, чего она хочет - мира или войны Путин: нужно, чтобы европейцы определились, чего хотят - мира или войны

Москва12 ноя Вести.Россия хочет, чтобы американские представители поработали с Европой, европейским политикам нужно определиться, чего они хотят в отношениях с Россией - мира или войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом ,чего они хотят - мира или войны сказал Путин

Он отметил, что диалог с Россией прервали именно европейцы, а Москва никогда не избегала такого общения.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась днем в четверг в Кремле на следующий день после завершения трехсторонних переговоров в ОАЭ между Россией, США и Украиной, в которых Европа не участвовала.