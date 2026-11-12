Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Путин предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию как в Алешках

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в городе Константиновка по примеру Алешек.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным проходит в Кремле днем в четверг.

Путин отметил, что Константиновка полностью контролируется российскими войсками, которые готовы обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Глава государства предложил омбудсменам РФ и Украины Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу поработать над организацией такой миссии в Константиновке.

В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт - Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской..., поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека сказал российский лидер

С 4 утра 27 октября на херсонском направлении был введен режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в городе Алешки, в ходе которой 30 октября туда доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи: продукты, медикаменты, генераторы, топливо, одежду и стройматериалы. Кроме того, из города эвакуировали желающих.