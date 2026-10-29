Путин отметил вклад первой леди США Мелании Трамп в организацию миссии в Алешках

Путин заявил о вкладе Мелании Трамп в организацию миссии в Алешках Путин отметил вклад первой леди США Мелании Трамп в организацию миссии в Алешках

Москва29 окт Вести.Российский лидер Владимир Путин заявил, что гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области проводится при содействии первой леди Соединенных Штатов – Мелании Трамп. Такое заявление глава российского государства сделал во время саммита Россия-Африка.

Кстати, [миссия организована] при поддержке первой леди Соединенных Штатов сообщил Путин

Кроме того, он заявил, что украинская сторона создала практически гуманитарную катастрофу в Алешках.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в российской столице 28-29 октября.