Москва23 октВести.Москва приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп, которая внесла вклад в гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Ранее в Белом доме сообщили, что удалось добиться прекращения огня в населенном пункте.
Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Меланьи Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки в Херсонской областиподчеркнул Песков
Как утверждала американская сторона, жена президента США напрямую взаимодействовала с Москвой и Киевом, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала диалог между сторонами, согласовав с ними условия договоренности.
Уточнялось, что прекращение огня вступит в силу 29 октября 2026 года.