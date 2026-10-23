Песков: РФ приветствует вклад Мелании Трамп в гуманитарную операцию в Алешках

Песков прокомментировал вклад Мелании Трамп в гуманитарную операцию в Алешках Песков: РФ приветствует вклад Мелании Трамп в гуманитарную операцию в Алешках

Москва23 окт Вести.Москва приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп, которая внесла вклад в гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Ранее в Белом доме сообщили, что удалось добиться прекращения огня в населенном пункте.

Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Меланьи Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки в Херсонской области подчеркнул Песков

Как утверждала американская сторона, жена президента США напрямую взаимодействовала с Москвой и Киевом, чтобы определить условия прекращения огня, а также инициировала диалог между сторонами, согласовав с ними условия договоренности.

Уточнялось, что прекращение огня вступит в силу 29 октября 2026 года.