Дмитриев отметил ключевую роль Мелании Трамп в успехе операции в Алешках Дмитриев: Мелания Трамп сыграла роль лидера в координации операции в Алешках

Москва5 ноя Вести.Жена президента США Дональда Трампа Мелания сыграла ключевую роль в организации гуманитарной операции в Алешках. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он выступил с оценкой деятельности первой леди США после того, как встретился с ней в Белом доме.

Она сыграла ключевую роль лидера в том, что касается координации операции в Алешках… Благодаря ей достигнутые соглашения были претворены в жизнь заявил Дмитриев в ходе выступления в Белом доме

Он добавил, что благодаря ее участию были спасены жизни. Дмитриев также пояснил, что ожидает продолжения участия первой леди США в гуманитарных вопросах связанных с урегулированием на Украине.

В рамках встречи Мелания Трамп выразила надежду, что операция в Алешках приведет к более масштабному мирному урегулированию конфликта.