Москва24 октВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыграл исключительно важную роль в обеспечении прекращения огня в Алешках и активно участвует в работе со стороны РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил старший советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекман.
С российской стороны мы, разумеется, работаем напрямую с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Но исключительно важную роль в обеспечении всего этого процесса сыграл Кирилл Дмитриев. Он принимал активное участие и выступал одним из ключевых представителей от российской сторонызаявил Бекман
Ранее он сообщил, что у американской стороны есть подробный план по Алешкам, буквально по дням и часам. Марк Бекман отметил, что инициатором переговоров по Алешкам выступила первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп. Она же, по его словам, курировала весь процесс.