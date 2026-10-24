Советник Мелании Трамп заявил о важной роли Дмитриева в работе по Алешкам Марк Бекман: Кирилл Дмитриев сыграл важную роль в работе по Алешкам

Москва24 окт Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыграл исключительно важную роль в обеспечении прекращения огня в Алешках и активно участвует в работе со стороны РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил старший советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекман.

С российской стороны мы, разумеется, работаем напрямую с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Но исключительно важную роль в обеспечении всего этого процесса сыграл Кирилл Дмитриев. Он принимал активное участие и выступал одним из ключевых представителей от российской стороны заявил Бекман

Ранее он сообщил, что у американской стороны есть подробный план по Алешкам, буквально по дням и часам. Марк Бекман отметил, что инициатором переговоров по Алешкам выступила первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп. Она же, по его словам, курировала весь процесс.