Дмитриев о режиме тишины вокруг Алешек: нужно миру больше подобных новостей

"Мир заслуживает больше таких новостей": Дмитриев о режиме тишины вокруг Алешек Дмитриев о режиме тишины вокруг Алешек: нужно миру больше подобных новостей

Москва28 окт Вести.Расширение зоны временного прекращения огня в Херсонской области за пределы Алешек ради обеспечения гуманитарной помощи является положительной новостью, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Наш мир заслуживает больше таких позитивных новостей, как эта написал Дмитриев на странице в соцсети X

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04.00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии, которое позволило расширить локальный режим прекращения огня между российскими и украинскими силами в районе Алешек за пределы города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что гуманитарная миссия в Алешках реализуется в соответствии с планом, согласованным при посредничестве США.