Герасимов: РФ из-за гумоперации у Алешек вводит режим тишины с 4.00 27 октября

Герасимов: РФ из-за гумоперации у Алешек вводит режим тишины с 4.00 27 октября Герасимов: РФ из-за гумоперации у Алешек вводит режим тишины с 4.00 27 октября

Москва23 окт Вести.Армия России в связи с проведением гуманитарной операции в районе города Алешки Херсонской области вводит режим тишины с 4.00 27 октября. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 4.00 мск 27 октября 2026 года сказал Герасимов, слова которого приводит Министерство обороны РФ

Ранее в Белом доме заявили, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках. По заявлению американской администрации, супруга президента США напрямую взаимодействовала с Россией и Украиной, чтобы определить условия прекращения огня.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на гуманитарную миссию в Алешках потребуется несколько дней.

В Кремле также заверили, что все желающие покинуть город смогут это сделать.