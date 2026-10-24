Перемирие в Алешках распространится на зоны гуманитарных маршрутов Лубинец: режим прекращения огня в Алешках затронет и гуманитарные коридоры

Москва24 окт Вести.Режим временного прекращения огня в Алешках Херсонской области будет действовать не только в пределах города, но и на участках, отведенных под гуманитарные маршруты. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Его слова приводит украинское СМИ.

Для обеспечения безопасности мирных жителей на территории будущих гуманитарных коридоров планируется провести техническое разминирование. Реализация плана будет проходить в несколько этапов.

По словам Лубинца, каждый этап может занять от одних суток до нескольких дней.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные проведут инженерную разведку и проложат безопасный маршрут для гуманитарной колонны, чтобы обеспечить доставку социально важных грузов и безопасность людей в Алешках. В связи с проведением гуманитарной миссии будет прекращен огонь с 04.00 мск 27 октября.