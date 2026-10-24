Мирошник: перемирие в Алешках и переговоры о мире существуют отдельно

Мирошник высказался о влиянии перемирия в Алешках на переговоры о мире Мирошник: перемирие в Алешках и переговоры о мире существуют отдельно

Москва24 окт Вести.Локальное прекращение огня в Алешках Херсонской области необязательно повлияет на политические переговоры по украинскому урегулированию. Об этом в эфире канала "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает информационная служба "Вести".

По словам дипломата, договоренность направлена на решение гуманитарных задач. В частности, она поможет создать коридоры для помощи гражданскому населению. Мирошник подчеркнул, что ранее согласовать подобные меры не удавалось из-за позиции украинской стороны.

Она предпринимала все усилия для того, чтобы создать эти [гуманитарные] проблемы в городе Алешки. Поэтому сейчас говорить о том, повлияет ли это на ход переговоров в части политической или военной, достаточно сложно, потому что эти треки вполне могут существовать отдельно сказал он

Посол также выразил надежду на дальнейшее использование канала связи между президентами России и США для решения проблем мирных жителей.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04.00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Омбудсмен Яна Лантратова также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии.