Дипломат рассказал о подготовке гуманитарного коридора в Алешках Мирошник: военные РФ ведут работы по созданию гумкоридора в Алешках

Москва26 окт Вести.В Алешках в преддверии запуска режима временного прекращения огня российские военные освобождают территорию от мин, которые устанавливали ВСУ. Об этом заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Сейчас идет подготовка к организации гуманитарного коридора. Он будет идти через заграждения, которые за это время были настроены украинской стороной. Нужно время для работы инженерных служб, которые должны разгрести тот вал боеприпасов, которыми украинская сторона инфицировала эту территорию пояснил он

Родион Мирошник отметил, что для безопасного подхода к населенному пункту необходимо пробить коридоры.

Необходимо, чтобы они стали безопасными для движения транспорта, для эвакуации населения, для приезда волонтеров, представителей гуманитарных организаций, которые должны принести туда грузы для спасения населения добавил дипломат

Уже больше двух лет войска киевского режима систематически наносят удары по дорогам и подъездным путям к Алешкам — в ход идет как артиллерия, так и беспилотники, уничтожающие любой автотранспорт. При этом Киев развернул на западе информационную кампанию, утверждая, что это Россия заблокировала жителей.

Локализованное прекращение огня в Алешках начнется 29 октября 2026 года.