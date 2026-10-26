Мирошник: ВСУ пытаются отрабатывать осаду дронами не только в Алешках

Мирошник сообщил о городах, где Киев пытается повторить сценарий Алешек Мирошник: ВСУ пытаются отрабатывать осаду дронами не только в Алешках

Москва26 окт Вести.Населенный пункт Алешки не является единственным, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отрабатывать возможность осады беспилотниками. Об этом заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, Алешки для киевского режима стали полигоном для отработки осады отдельного города и создания там невыносимых условий жизни.

К моему большому сожалению, Алешки не единственный город, на котором сегодня Украина пытается отрабатывать свои возможности дронной осады, блокирования населения от снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости. На территории Запорожской области сегодня есть Энергодар, Каменка-Днепровская, Васильевка, которые близки к этому состоянию объяснил дипломат

Ранее Мирошник заявил, что в Алешках в преддверии запуска режима временного прекращения огня российские военные освобождают территорию от мин, которые устанавливали ВСУ.