Киев распространяет фейки о якобы заботе о жителях Алешек, отметил Мирошник Мирошник: Киев публикует фейки о якобы помощи жителям Алешек

Москва25 окт Вести.Киев через свои медиа распространяет фейки о якобы заботе о жителях Алешек, при этом ночью ВСУ продолжили минировать подъезды к городу, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Киев через свои медиа продолжает разгонять абсолютные фейки о своей "заботе о жителях Алешек". Они понятия не имеют, есть ли там дети вообще, но ооочень активно им помогают отметил дипломат

Он обратил внимание, что в субботу утром по Алешкам было выпущено 28 мин, а ночью украинские дроны продолжили дистанционного минировать подъезды к городу.