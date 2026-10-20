Москва20 окт Вести.Киевский режим, несмотря на заявления о якобы обеспокоенности судьбой жителей города Алешки Херсонской области, находящихся в "дронной осаде", массированно атаковал Алешкинский округ. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Невзирая на заявления о якобы озабоченности судьбой жителей, находящихся в дронной осаде города Алешки, продолжались массированные атаки по Алешкинскому округу, в результате чего погиб мужчина и пять человек получили ранения. Только за дневные часы по городу Алешки были зафиксированы 733 прилета ствольной и минометной артиллерии и 556 ударов БПЛА ВФУ сказал он

Ранее жители Алешек в Херсонской области, которым удалось эвакуироваться из города, рассказали о ситуации в населенном пункте. По их словам, продукты не поступают в Алешки с мая текущего года.