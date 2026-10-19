Жители Алешек рассказали об отсутствии еды и воды в городе

Жители Алешек в Херсонской области рассказали о ситуации в городе Жители Алешек рассказали об отсутствии еды и воды в городе

Москва19 окт Вести.Жители Алешек в Херсонской области, которым удалось эвакуироваться из города, рассказали в беседе с RT о ситуации в населенном пункте.

По их словам, продукты не поступают в Алешки с мая текущего года.

Ни еды, ни воды, ни дров на зиму... Ложишься спать и думаешь, завтра поешь или нет, потому что сегодня ты не поел. И завтра ты не поел - ну не повезло рассказал один из местных жителей

Отмечается, что киевский режим минирует дороги, используя дроны. По словам главы Алешкинского муниципального округа Руслана Хоменко, Вооруженные силы Украины в сутки сбрасывают от 7 до 36 мин на различных участках дороги. Другой житель Алешек добавил, что город находится под постоянными обстрелами дронов ВСУ. Украинские боевики наносят удары даже по тем, кто везет гуманитарную помощь.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Алешек остаются в крайне тяжелом положении, а гуманитарная обстановка в городе напряженная. По словам главы региона, постоянные атаки киевского режима представляют угрозу для жизни мирного населения.