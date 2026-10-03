Москва3 окт Вести.Операторы дронов ВСУ намеренно блокируют Алешки, уничтожая гуманитарные подвозы к населенному пункту. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

ВСУ целенаправленно проводят мероприятия по блокированию остатков местного населения. Там около 1,3 тыс. гражданских. И очень много задокументированных фактов блокирования гуманитарных конвоев. Проводится всяческое блокирование конвоев, вплоть до уничтожения с применением ударных FPV-дронов. То есть операторы и профильные подразделения ВСУ целенаправленно блокируют подвоз питания и в том числе медикаментов для нуждающихся и оставшихся в этом населенном пункте граждан отметил он

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, по территории Алешек Херсонской области прилетает более 700 дронов еженедельно.

Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного киевскому режиму города Херсон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 сентября назвал критической гуманитарную обстановку в этом населенном пункте.