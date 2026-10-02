Мирошник: иностранные делегации в Женеве не знают, что происходит в Алешках

Мирошник рассказал о неведении иностранцев по поводу ситуации в Алешках Мирошник: иностранные делегации в Женеве не знают, что происходит в Алешках

Москва2 окт Вести.Представители иностранных государств находятся в неведении по поводу реальной ситуации в Алешках Херсонской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

По его словам, все становится понятным после общения с представителями государств в Женеве.

Буквально несколько стран продолжало сегодня упоминать, точнее, пробалтывать или прожевывать свою обеспокоенность ситуацией в Алешках, которую российская сторона якобы создала для мирных жителей. И мы начинаем понимать, что эти страны даже понятия не имеют, где эти Алешки находятся сказал он

Родион Мирошник подчеркнул, что никакой логики в данных обвинениях к России нет.

Возникает вопрос: если мы минируем или окружаем Алешки, то почему соседние города не окружаем? Знаете, попахивает легким идиотизмом, но этот идиотизм - на многих международных площадках пояснил он

Для обоснования своей позиции Родион Мирошник демонстрировал иностранцам видео из Алешек.

Надеюсь, что какая-то серия публикаций после встречи с иностранными журналистами все-таки последует добавил он

Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного киевскому режиму города Херсон.

ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 сентября назвал критической гуманитарную обстановку в этом населенном пункте.