Мирошник рассказал о терроре ВСУ в отношении жителей Алешек Мирошник: ВСУ расстреливают жителей Алешек и минируют в городе дороги

Москва30 сен Вести.ВСУ расстреливают жителей Алешек и минируют в городе дороги. Об этом в эфире "Соловьев Live" для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Украина реально сегодня платит деньги, чтобы запустить пропагандистскую кампанию "Спасите Алешки". А от кого "спасите"? Спасти же нужно от Украины, украинских боевиков, которые расстреливают гражданское население, которые минируют на протяжении месяцев дороги, которые убивают людей и врут сказал он

Мирошник отметил, что на Украине активно вбрасывается информация, будто жителям Алешек с дронов отправляют продовольствие.

Я созвонился с главой администрации города, попытался выйти на связь с людьми, которые там находятся. Никто никакой помощи со стороны украинских боевиков в виде сброшенных каких-то там ящиков не видел. Да и вряд ли, даже если бы это было, кто-то к ним подошел. Когда территория буквально ежечасно обстреливается, когда каждый украинский дрон - это смертельная опасность, вы правда считаете, что, сбросив что-то, люди побегут это хватать? заметил он

Мирошник подчеркнул, что ответственность за издевательства над мирными жителями Алешек Херсонской области полностью лежит на киевском режиме.