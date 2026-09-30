Мирошник: доставить продукты в Алешки можно только "на руках" и пешком

Мирошник рассказал, как жителям Алешек доставляют продукты питания Мирошник: доставить продукты в Алешки можно только "на руках" и пешком

Москва30 сен Вести.Доставлять продукты питания жителям Алешек удается только "на руках" и пешком. Об этом в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

ВСУ минируют дороги к городу и постоянно ведут налеты дронами на данный населенный пункт. При этом, отметил Мирошник, публично представители киевского режима заявляют, будто хотят помочь жителям Алешек.

Сейчас основные продукты питания туда [в Алешки] приносят просто-напросто на руках, пешком, находя тропинки, потому что проехать туда невозможно. На полях Совета по правам человека я показывал видеоматериалы, снятые с дронов, как Украина уничтожала гуманитарный конвой, который направлялся в Алешки. То есть целенаправленно сначала взорвали первую машину, потом последнюю, потом растерзали все остальные. Волонтеры хотя бы разбежаться успели от ударов. Украина сосредоточена была на уничтожении автомобилей и продуктов питания сказал дипломат

Такая обстановка развенчивает все заявления Киева о предоставляемой помощи жителям Алешек, акцентировал внимание Мирошник.

Все, что приносится туда, это все приносится на руках. За последний месяц порядка двух тонн туда принесли товаров. И у меня есть подтверждение – фото, видео раздачи этих продуктов питания людям, о которых, как Украина рассказывает, они беспокоятся, но продолжают их бомбить констатировал он

Ранее Мирошник заявил, что технологи главы киевского режима Владимира Зеленского пытаются заполонить информационное и публичное пространство на Западе "манипулятивной постановкой" вокруг Алешек.