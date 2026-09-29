Москва29 сен Вести.В Совете Федерации прокомментировали ситуацию в прифронтовых Алешках Херсонской области. Зампред комитета СФ по обороне и безопасности, сенатор от региона Константин Басюк заявил, что создание зоны смерти в городе и обвинение России в блокаде — это сознательная стратегия украинских вооруженных формирований.

О тяжелой ситуации в Алешках с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с удовольствием рассказывает министр иностранных дел Украины [Андрей] Сибига. Это цинизм высшей пробы: тот, кто сам создал в городе невыносимые условия, теперь рассказывает миру, как там тяжело. Сибига молчит о том, что это не "блокада со стороны России", а сознательная стратегия ВСУ - создать зону смерти, а потом показать ее миру и обвинить нас. Давно и хорошо знакомая нам стратегия: сначала разруха, потом обвинение русских, потом умолчание о главном написал Басюк в своем Telegram-канале

Сенатор добавил, что ситуация в Алешках остается одной из самых тяжелых в Херсонской области.

Город фактически отрезан: нет стабильной связи, электричества, водоснабжения. Попытки восстановить инфраструктуру ВСУ пресекают ударами по аварийным бригадам. С июня 2025 года население сократилось с 5-6 тысяч до 1,3 тысячи человек. Оставшихся продолжают блокировать, лишая доставки самого необходимого отметил он

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что у властей есть технические возможности обеспечить жителей Алешек всем необходимым. Однако киевский режим сознательно пытается устроить блокаду прифронтового города, мешая доставке гуманитарной помощи. 1 сентября ВСУ атаковали гуманитарную колонну из четырех машин на подъезде к Алешкам, один волонтер получил ранение.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической: из-за обстрелов и атак беспилотников туда невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты. Он добавил, что российские военные работают над разрешением кризиса.

27 сентября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава украинского МИД Андрей Сибига использовал трибуну Генеральной Ассамблеи ООН для распространения циничной лжи о ситуации в Алешках. Украина, по его мнению, создает искусственную блокаду Алешек.