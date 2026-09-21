Песков: киевский режим не позволяет доставить в Алешки продукты и лекарства

Песков заявил о критической ситуации в Алешках Песков: киевский режим не позволяет доставить в Алешки продукты и лекарства

Москва21 сен Вести.Гуманитарная ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается крайне тяжелой, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что подобная ситуация сложилась из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организованных ими атак беспилотниками, вследствие чего проблематично организовать доставку в населенный пункт продовольствия и медикаментов.

Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей … Ситуация действительно критическая отметил Песков

Российские военные делают все возможное, чтобы решить проблему, добавил пресс-секретарь главы государства.