Мирошник считает, что Киев и Запад виновны в гуманитарной катастрофе в Алешках

Мирошник назвал ВСУ и Запад виновниками гуманитарной катастрофы в Алешках Мирошник считает, что Киев и Запад виновны в гуманитарной катастрофе в Алешках

Москва20 июн Вести.Власти Запада и боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновны в гуманитарной катастрофе в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что власти западных государств руками укронацистов создают для простых людей невыносимые условия жизни.

Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада сказал Мирошник

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев проявляет лицемерие, распространяя заявления о якобы "гуманитарной катастрофе" в Алешках. Так он прокомментировал распространенные украинскими СМИ публикации о том, что жители Алешек якобы нуждаются в эвакуации из-за грозящей им "гуманитарной катастрофы".

В апреле Сальдо отметил, что в Алешках уничтожены все школы и детские сады в результате ударов ВСУ.