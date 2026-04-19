Сальдо: ВСУ уничтожили школы и детсады в херсонских Алешках

Москва19 апр Вести.В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Алешки Херсонской области уничтожены все школы и детские сады. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице подчеркнул глава региона

В то же время, по его словам, несмотря на регулярные атаки ВСУ, жизнь в Алешках продолжается — в город поставляются продовольствие и горюче-смазочных материалы.

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ сделали из города Херсон площадку для размещения пунктов управления беспилотными системами Киева.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, в нескольких километрах от Херсона.