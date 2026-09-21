Москва21 сенВести.Гуманитарная обстановка в Алешках в Херсонской области критическая. Российские военные делают все возможное, чтобы решить проблему поставки продуктов питания и лекарств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что киевский режим намеренно мешает всем усилиям ВС РФ.
Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая. Наши военные продолжают работать, чтобы эту ситуацию разрешитьпояснил Песков
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за гуманитарной катастрофой в Алешках стоит Запад и киевский режим.