Песков: армия РФ делает все для доставки еды и лекарств в Алешки

ВС РФ работают над решением проблемы с доставкой еды и лекарств в Алешки Песков: армия РФ делает все для доставки еды и лекарств в Алешки

Москва21 сен Вести.Гуманитарная обстановка в Алешках в Херсонской области критическая. Российские военные делают все возможное, чтобы решить проблему поставки продуктов питания и лекарств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что киевский режим намеренно мешает всем усилиям ВС РФ.

Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам​​​. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая. Наши военные продолжают работать, чтобы эту ситуацию разрешить пояснил Песков

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за гуманитарной катастрофой в Алешках стоит Запад и киевский режим.