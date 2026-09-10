Песков: ВС РФ планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева

Армия России планомерно отвечает на террор Киева, заявил Песков Песков: ВС РФ планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева

Москва10 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что украинские боевики сознательно начали бить по мирным объектам российской социальной инфраструктуры, чем, по словам президента России Владимира Путина, "открыли ящик Пандоры".

Сейчас наши военные широкомасштабно и планомерно, системно бьют по соответствующим целям на Украине резюмировал Песков

Ранее Песков заявил, что режим Владимира Зеленского выразил готовность к компромиссам как раз после слов Путина о "ящике Пандоры". Он акцентировал внимание на том, что Киев сейчас находится в крайне тяжелом положении из-за кризиса в экономике, нехватки денег и вооружений. При этом Киев, по мнению официального представителя Кремля, предлагает перемирие лишь в той области, которая является их "ахиллесовой пятой", и не заинтересован в долговременном и устойчивом урегулировании конфликта.

Все российские предложения для остановки боевых действий хорошо известны, добавил Дмитрий Песков.