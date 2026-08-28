Москва28 авгВести.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать военную инфраструктуру киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что удары по Киеву продолжаются систематически и целенаправленно.
Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режимазаявил Песков журналистам
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили в Киевской области складской комплекс, использующийся для хранения готовых изделий ракет "Фламинго".